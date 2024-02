Das sollte den Minshang Creative Technology Holdings-Chefs zu denken geben!

Die Minshang Creative-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,26 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,17 HKD lag, was einem Unterschied von -34,62 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,19 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -10,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte erhält die Minshang Creative-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Der RSI der Minshang Creative liegt bei 100, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für den Zeitraum von 25 Tagen. Nach dem RSI-Signal der technischen Analyse wird ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird die Meinung als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Auch die Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein insgesamt neutrales Bild für die Minshang Creative-Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen kaum Veränderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.