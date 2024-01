Das sollte den Miangyang Fulin Precision Machining-Chefs zu denken geben!

Die Aktien von Fulin Precision wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet, so das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen durch unsere Redaktion. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Anleger-Stimmung und eine entsprechende Bewertung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Kurs von 10,12 CNH der Fulin Precision um -7,83 Prozent unter dem GD200 (10,98 CNH) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 11,14 CNH, was einem Abstand von -9,16 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Fulin Precision mit -28,95 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit "Automatische Komponenten" liegt die Aktie mit 42,84 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Rendite von 13,88 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fulin Precision mit 23,3 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Anleger-Stimmung, doch die technische und branchenbezogene Analyse sowie fundamentale Kriterien weisen auf eher negative Signale hin. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.