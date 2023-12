Das sollte den Matsumoto-Chefs zu denken geben!

In den letzten vier Wochen wurden bei Matsumoto keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund wurde die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspaltenden sozialen Medien war insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte.

Die technische Analyse ergab einen aktuellen Relative Strength-Index (RSI) von 45,62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch verkauft ist. Bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Matsumoto-Aktie ein Durchschnitt von 9117,58 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2890 JPY, was einem Unterschied von -68,3 Prozent entspricht. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergab eine Abweichung von -46,55 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Matsumoto-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.