Das sollte den Marks and Spencer-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Marks & Spencer wird der 7-Tage-RSI auf 80,91 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Marks & Spencer aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 219,41 GBP, während der Aktienkurs bei 240,9 GBP liegt, was einer Abweichung von +9,79 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 261,28 GBP, was einer Abweichung von -7,8 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Schlecht"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse.

Die Dividendenrendite von Marks & Spencer beträgt 0,35 Prozent, was 3,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens erhält. Die Dividende wird hierbei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Marks & Spencer ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,98 bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht erhält.