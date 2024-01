Das sollte den Luvu Brands-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Luvu Brands wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Luvu Brands-Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Luvu Brands weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Luvu Brands eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Luvu Brands besonders positiv diskutiert, mit überwiegend positiven Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität rund um Luvu Brands hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Luvu Brands insgesamt ein "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Luvu Brands auf 0,1 USD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 0,08 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -20 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,09 USD, was einer Distanz von -11,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Luvu Brands daher mit "Schlecht" bewertet.