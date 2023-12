Das sollte den LivePerson-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Liveperson verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,16 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Underperformance von -71,05 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Liveperson mit 80,27 Prozent unter dem Durchschnittswert. Damit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Liveperson-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 4,33 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 3,23 USD liegt, was eine Abweichung von -25,4 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) in Höhe von 2,96 USD, zeigt sich eine positive Abweichung von +9,12 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Liveperson daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Liveperson-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zusammengefasst zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 39,32 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Liveperson negativ war. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Stimmung hinsichtlich der Liveperson-Aktie.