Das sollte den Lithium Americas-Chefs zu denken geben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lithium Americas Argentina liegt bei 82, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 313,81 niedriger ist. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Lithium Americas Argentina derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,61 % liegt. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividendenrendite.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Lithium Americas Argentina liegt bei 36 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 61,98, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,37 CAD mit einer Entfernung von -32,59 % vom GD200 (9,45 CAD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,54 CAD, was einen Abstand von -15,52 % bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Zusammenfassend wird der Kurs der Lithium Americas Argentina-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.