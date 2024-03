Das sollte den Link-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Link-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 57,14 weniger volatil als der RSI7 und weist darauf hin, dass die Link-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Link-Aktie derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,09 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Aktuelle Diskussionen zu Link auf sozialen Medienplattformen zeigen, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich um neutrale Themen rund um den Wert ging. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Link 23, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 25,68) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Link daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.