Das sollte den Kaisa Health Holdings-Chefs zu denken geben!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Kaisa Health von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass die Kaisa Health mit einem Kurs von 0.024 HKD inzwischen -20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht". Die Aktie wird charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt. Während der letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kaisa Health in Social Media zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength-Index ergibt einen Wert für den RSI7 von 66,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 72,73, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

