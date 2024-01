Das sollte den John Bean-Chefs zu denken geben!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich John Bean untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um John Bean in den sozialen Medien behandelt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von John Bean derzeit 21, während vergleichbare Unternehmen in der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Relative Strength-Index (RSI) von John Bean bei 82,13 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 70,4 im Bereich einer "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich John Bean zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet jedoch kaum Veränderungen. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" abgegeben.