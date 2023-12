Das sollte den Jilin Liyuan Precision Manufacturing-Chefs zu denken geben!

In den letzten vier Wochen wurden bei Jilin Liyuan Precision Manufacturing keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang in den Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das Unternehmen führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird analysiert, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 77,78 Punkten, was darauf hinweist, dass Jilin Liyuan Precision Manufacturing als überkauft eingestuft wird. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,08, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete Jilin Liyuan Precision Manufacturing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,71 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -17,78 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor verzeichnete das Unternehmen eine Unterperformance von 17,78 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einem geringeren Ertrag von 1,91 Prozentpunkten führt. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.