Das sollte den Jiangsu Yangnong Chemical-Chefs zu denken geben!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Jiangsu Yangnong Chemical in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des gleitenden Durchschnittskurses ergab, dass dieser bei 68,16 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 63,12 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,39 Prozent, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Jedoch liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 63,94 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von -1,28 Prozent aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Diskussionen rund um Jiangsu Yangnong Chemical in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen angesammelt, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Jiangsu Yangnong Chemical sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Jiangsu Yangnong Chemical mit einer Rendite von -23,91 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,33 Prozent kommt, liegt die Aktie mit 16,58 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.