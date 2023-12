Das sollte den Jason Furniture-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jason Furniture Hangzhou-Aktie beträgt aktuell 86, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass das Wertpapier neutral eingestuft wird, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 39,73 CNH für den Schlusskurs der Jason Furniture Hangzhou-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,77 CNH, was einer Abweichung von -12,48 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt lag.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Jason Furniture Hangzhou-Aktie bei -19,6 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jason Furniture Hangzhou unterhalten. Die statistischen Auswertungen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.