Das sollte den Inventus Mining-Chefs zu denken geben!

Das Anleger-Sentiment für Inventus Mining war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit nur zwei Tagen positiver Stimmung und keiner negativen Diskussion. Die Anleger zeigten sich größtenteils sechs Tage lang neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse vor allem an positiven Themen gestiegen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende weist Inventus Mining im Vergleich zur Branchen-Durchschnittsdividendenrendite von 3,57% eine Rendite von 0% auf, was 3,57 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild für Inventus Mining. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt und die Inventus Mining-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Inventus Mining im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 38,93 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,07 Prozent, was bedeutet, dass Inventus Mining aktuell 38,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.