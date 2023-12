Das sollte den Inogen-Chefs zu denken geben!

Die Inogen-Aktie wird derzeit technisch analysiert und basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,73 USD, während der Kurs der Aktie bei 6,32 USD liegt, was einer Abweichung um -27,61 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,2 USD, was einer Abweichung von +21,54 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inogen einen Wert von 371 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ist das KGV von Inogen somit überdurchschnittlich hoch und weist auf eine Überbewertung hin. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Inogen. Es gab insgesamt fünf positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung in der Stimmungsanalyse führt. Inogen erhält daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Inogen-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -76,22 Prozent erzielt, was 90,45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -18,41 Prozent, während Inogen aktuell 57,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

