Das sollte den Infomedia-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse der Infomedia-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,54 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,36 AUD weicht daher um -11,69 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,48 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,11 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Infomedia-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die diversen Kommentare und Wortmeldungen der Anleger deuten darauf hin, dass die Stimmung auf dieser Ebene positiv ist.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.

Der Relative Strength Index (RSI) der Infomedia-Aktie zeigt, dass sie kurzfristig als "überkauft" eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Bezug auf den etwas längerfristigen RSI wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Infomedia-Aktie basierend auf der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine gemischte Bewertung, wobei die charttechnischen Indikatoren auf "Schlecht" und "Neutral" hinweisen.