Das sollte den IT Competence-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs des Unternehmens Audius hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 32,25 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 12,46 Prozent, und Audius liegt derzeit 36,75 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Audius im Vergleich zur Branche IT-Dienstleistungen eine Rendite von 2,73 % aus, was 20,11 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 22,85 % ist. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Audius-Aktie bei 56,25 liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung von 60. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 12 EUR deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 14,16 EUR liegt, was einer Unterperformance von 15,25 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 12,74 EUR unter diesem Wert, was einer Abweichung von -5,81 Prozent entspricht. Beide Analysen führen zu einer Einstufung der Audius-Aktie als "Schlecht" in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung der Audius-Aktie aufgrund ihrer finanziellen Kennzahlen und technischen Analyse.