Das sollte den Hudson Investment-Chefs zu denken geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hudson Investment. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Hudson Investment weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für Hudson Investment. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu beobachten waren und der Meinungsmarkt weder stark positive noch negative Themen rund um Hudson Investment diskutierte.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hudson Investment auf 0,2 AUD, während die Aktie selbst bei 0,15 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -25 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,18 AUD, was einer Distanz von -16,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht" für Hudson Investment.