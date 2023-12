Das sollte den Hubei Xingfa Chemials-Chefs zu denken geben!

Die Hubei Xingfa Chemicals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 22,83 CNH für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,37 CNH, was einem Unterschied von -23,92 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Hubei Xingfa Chemicals-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,17 Prozent erzielt, was 31,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -8,26 Prozent, und Hubei Xingfa Chemicals liegt aktuell 31,91 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hubei Xingfa Chemicals-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 79,35 und der RSI25 bei 81,06. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.