Das sollte den Hillevax-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse der Hillevax-Aktie ergibt ein insgesamt positives Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,36 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,11 USD liegt, was einem Unterschied von +5,22 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 14,16 USD unter dem aktuellen Schlusskurs von 15,11 USD (+6,71 Prozent). Auf Basis dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index erhält die Hillevax-Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 beträgt 76,7 und der RSI25 liegt bei 47,8, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Hillevax diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Hillevax haben in den letzten Wochen stark abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin.

Insgesamt wird die Hillevax-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz als "Schlecht" bewertet.