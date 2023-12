Das sollte den Hexima-Chefs zu denken geben!

Hexima-Aktie: Analyse der Diskussionsintensität, technischen Entwicklung und Anleger-Stimmung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Hexima-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es zeigte sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz generierte, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf. Insgesamt ergibt sich also die Einschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hexima-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs lag deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Hexima-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Hexima zeigt sich insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich, dass Hexima weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Hingegen ist die Hexima-Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält das Hexima-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.