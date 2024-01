Das sollte den Hemostemix-Chefs zu denken geben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Hemostemix-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Insgesamt sieben Tage lang wurde überwiegend negativ über das Unternehmen diskutiert, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führte.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Hemostemix gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hemostemix-Aktie bei 0,12 CAD verläuft. Da der Aktienkurs bei 0,07 CAD gehandelt wurde, was einem Abstand von -41,67 Prozent entspricht, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Schlecht"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -12,5 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hemostemix liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Hemostemix-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des Buzz und der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.