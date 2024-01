Das sollte den Hellofresh-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "KDDI":

Die Hellofresh-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine negative Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 Prozent, was 3,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hellofresh bei 12,78 EUR liegt, was einer Entfernung von -41,94 Prozent vom GD200 (22,01 EUR) entspricht. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 14,63 EUR ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -12,65 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hellofresh-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Hellofresh-Aktie bei -52,13 Prozent, was mehr als 49 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Hellofresh mit 49,32 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Hellofresh-Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Hellofresh-Aktie in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet.

Hellofresh kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hellofresh jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hellofresh-Analyse.

Hellofresh: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...