Das sollte den Hebei Sailhero Environmental Protection Hi-tech-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech liegt der RSI bei 76,7, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation mit einem Wert von 75, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Maschinen" Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen sozialer Plattformen ergaben, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Eine genaue Beobachtung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergab in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.