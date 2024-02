Das sollte den HeNan Splendor Science-Chefs zu denken geben!

Die Henan Splendor Science &-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, die auf den letzten 200 Handelstagen basiert. Der Durchschnitt für den Schlusskurs beträgt 7,99 CNH, jedoch lag der letzte Schlusskurs bei 5,38 CNH, was einem Unterschied von -32,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 7,69 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit -30,04 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Henan Splendor Science & mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (1,29 %) niedriger ab. Die Differenz von 1,29 Prozentpunkten führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Henan Splendor Science &-Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem aktuellen Wert von 80 für die letzten 7 Tage und 73,36 für die letzten 25 Handelstage. Infolgedessen erhält die Aktie eine weitere "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine positive Änderung der Stimmung identifiziert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse daher eine eher negative Bewertung für die Henan Splendor Science &-Aktie basierend auf verschiedenen technischen und Stimmungsindikatoren.