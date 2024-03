Das sollte den Hapag-Lloyd-Chefs zu denken geben!

Hapag-Lloyd schüttet eine Dividendenrendite von 48,35 % aus und übertrifft damit den Branchendurchschnitt um 41,81 Prozentpunkte. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Unternehmens. Zusätzlich zu harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung den Aktienkurs beeinflussen. Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Hapag-Lloyd untersucht und überwiegend positive Kommentare festgestellt. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen auch viele negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hapag-Lloyd derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 160,32 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (124,2 EUR) um -22,53 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 140,39 EUR, was einer Abweichung von -11,53 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Hapag-Lloyd liegt bei 59,51, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,59, was eine weitere neutrale Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.