Das sollte den Hainan Airlines-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Hainan Airlines-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 70, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 71,43 an, dass die Aktie überkauft ist. Basierend auf diesen Analysen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie von Hainan Airlines veröffentlicht wurden. Trotzdem wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Hainan Airlines-Aktie mit -14,56 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 zeigt hingegen einen Kurs von 1,42 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit für den Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hainan Airlines in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.