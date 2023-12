Das sollte den HNA-Chefs zu denken geben!

Das Unternehmen Hna wird auf der Grundlage verschiedener Kennzahlen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, die die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen bewertet. Aktuell beträgt das KGV von Hna 27, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, weder unterbewertet noch überbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Hna eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und wird daher von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Kurs von Hna aktuell -7,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +0,37 Prozent beläuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hna liegt bei 76,19, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 58, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".