Das sollte den HDFC Bank-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Lauf der Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Hdfc Bank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 30. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Vergleicht man diesen Wert nun mit dem RSI der letzten 25 Tage (18,07), zeigt sich, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1602,09 INR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1656,55 INR liegt. Dies führt zu einer Abweichung von +3,4 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (aktuell 1536,22 INR), ergibt sich eine Abweichung von +7,83 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Hdfc Bank zu beobachten, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Dadurch bekommt die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um Hdfc Bank in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Aktuell häufen sich die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Hdfc Bank bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet ist.