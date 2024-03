Das sollte den Guodian Changyuan Electric Power-Chefs zu denken geben!

Die Stimmung der Anleger rund um Chn Energy Changyuan Electric Power war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Unternehmens führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was die positive Stimmung bestätigt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Chn Energy Changyuan Electric Power mit einer Rendite von -12,5 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,21 Prozent, wobei Chn Energy Changyuan Electric Power mit 6,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chn Energy Changyuan Electric Power beträgt aktuell 23, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was zu einer negativen Differenz von -1,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen führt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von Chn Energy Changyuan Electric Power als "Schlecht" bewertet.