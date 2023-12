Das sollte den Guizhou Guihang Automotive Components-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Guizhou Guihang Automotive Components verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" einen Rückgang von 25,2 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 13,03 Prozent, während Guizhou Guihang Automotive Components lediglich 38,23 Prozent erreichte. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Guizhou Guihang Automotive Components-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,87 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,45 CNH, was einem Unterschied von -3,03 Prozent entspricht und eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 14,13 CNH liegt der letzte Schlusskurs nahe (-4,81 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Guizhou Guihang Automotive Components-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 90,08, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 52,06 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Meinungen der Marktteilnehmer überwiegend negativ eingestellt sind. Es gab insgesamt neun negative und nur einen positiven Tag. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Guizhou Guihang Automotive Components von der Redaktion aufgrund der Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.