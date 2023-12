Das sollte den Gree Real Estate-Chefs zu denken geben!

In den letzten Wochen hat die Anzahl positiver Kommentare zu Gree Real Estate in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im grünen Bereich ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die verstärkte Diskussion über Gree Real Estate in den sozialen Medien und die gestiegene Aufmerksamkeit führen zu diesem positiven Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Allerdings häuften sich in den Kommentaren der vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zudem ergaben sich fünf Schlecht-Signale und kein einziges Gut-Signal, was zu einer letztlichen Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gree Real Estate-Aktie hat einen Wert von 85, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 61,89, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Gree Real Estate.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gree Real Estate-Aktie von 6,92 CNH mit -5,72 Prozent Entfernung vom GD200 aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 7,47 CNH und einem Abstand von -7,36 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Somit wird der Kurs der Gree Real Estate-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

