Das sollte den Great Wall Belt & Road Holdings-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Great Wall Terroir wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der momentan bei 100 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 82,76 auf überkauftem Niveau, wodurch die Aktie auch hier mit "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Great Wall Terroir von dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um -17,14 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -29,7 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Great Wall Terroir in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend betrachtet, liegt die Dividendenrendite von Great Wall Terroir bei 0 Prozent, was 7,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.