Das sollte den Gome Finance-Chefs zu denken geben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gome Finance beträgt 54, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 22,12 ein überbewertetes Niveau darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Gome Finance derzeit bei 0,16 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,32 HKD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Abweichung zum GD200 von +100 Prozent und zum GD50 von +45,45 Prozent, was eine Gesamtnote "Gut" ergibt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine neutrale Diskussion in den sozialen Medien über Gome Finance in den letzten zwei Wochen, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers zugeschrieben.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnete Gome Finance im letzten Jahr eine Rendite von -13,04 Prozent, was 6,01 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt -7,69 Prozent, und Gome Finance liegt aktuell 5,35 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt aufgrund der Unterperformance im Branchenvergleich.