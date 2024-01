Das sollte den Golar LNG-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Aktie von Golar Lng weist eine Dividendenrendite von 4,29 Prozent auf, was 24,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" zu einem eher unrentablen Investment. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Golar Lng festgestellt werden. Dies basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die das Anleger-Sentiment widerspiegeln. Die abnehmende Aufmerksamkeit und negative Auffälligkeiten führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des Sentiments und des Buzzes.

Die Diskussionen rund um die Aktie waren in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen. An zwei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. Aktuell gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie von Golar Lng als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 44,79 insgesamt 65 Prozent höher als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".