Das sollte den Giant Network-Chefs zu denken geben!

Das Anleger-Sentiment für Giant Network bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Positive Themen überwogen an sechs Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die langfristige Stimmung rund um Giant Network wurde ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält Giant Network bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Giant Network weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Giant Network bei 13,98 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 10,18 CNH gehandelt wird. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,23 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Giant Network insgesamt mit "Schlecht" bewertet, basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.