Das sollte den Gansu Yasheng Industrial-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Gansu Yasheng Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -9,26 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") um mehr als 4 Prozent höher. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,72 Prozent, was ebenfalls über der Performance von Gansu Yasheng Industrial liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gansu Yasheng Industrial-Aktie überkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 72,73 Punkten, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI25 ergibt dagegen eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 verläuft bei 3,1 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,91 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,13 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 2,98 CNH, was einer Abweichung von -2,35 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung ist hauptsächlich positiv, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Gansu Yasheng Industrial also ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.