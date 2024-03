Das sollte den Fujian-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) der Fujian-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,27, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Fujian-Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Fujian derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 6,09 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Fujian-Aktie mit -20 Prozent mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -5,8 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Fujian-Aktie mit 14,2 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Fujian-Aktie von 0,095 HKD eine -5 prozentige Entfernung vom GD200 (0,1 HKD), was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,11 HKD auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -13,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Fujian-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.