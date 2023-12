Das sollte den Fluor-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Fluor hat derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent als der Branchendurchschnitt von 17,03%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt der Aktienkurs von Fluor um 130,76 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Bauwesen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 235,74 Prozent, wobei Fluor aktuell 223,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fluor liegt bei 115, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 30,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fluor-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der längerfristige RSI zeigt jedoch eine neutrale Einschätzung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fluor eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

