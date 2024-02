Das sollte den Fanhua-Chefs zu denken geben!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Fanhua eine Rendite von -26,24 Prozent erzielt, was 30,54 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 15,92 Prozent, wobei Fanhua aktuell 42,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fanhua-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,91 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,08 USD liegt, was einem Unterschied von -26,48 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 5,08 USD unter dem gleitenden Durchschnitt von 6,06 USD, was einer Differenz von -16,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wurde die Fanhua-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt Fanhua mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,35 %, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Fanhua haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Fanhua daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.