Das sollte den Facc-Chefs zu denken geben!

Die österreichische Firma Facc hat in Bezug auf die Dividendenrendite einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt. Während der Durchschnitt in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche bei 2,65% liegt, beträgt die Dividendenrendite von Facc derzeit 0%. Dies bedeutet, dass die Firma in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezogen auf Facc in den vergangenen Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Dies führt dazu, dass Facc in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Facc derzeit bei 121,08 liegt, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 24,09. Somit ergibt sich ein Abstand von 403%. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,23 EUR für den Schlusskurs der Facc-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,81 EUR, was einem Unterschied von -6,74% entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 5,91 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-1,69%). Somit erhält Facc insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.