Das sollte den Extrawell Pharmaceutical-Chefs zu denken geben!

Die Extrawell Pharmaceutical wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,05 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,032 HKD) um -36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 HKD führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs um -20 Prozent abweicht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 3,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,53 Prozent in der Arzneimittelbranche liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik der Extrawell Pharmaceutical als "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -60 Prozent erzielt, was 44,22 Prozent unter dem Durchschnitt (-15,78 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -15,75 Prozent, wobei die Extrawell Pharmaceutical um 44,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 0, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Extrawell Pharmaceutical nur 0,68 Euro zahlt. Dies ist 98 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 38. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.