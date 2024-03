Das sollte den Evgo-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analysten ihre Bewertungen zur Evgo-Aktie abgegeben, wobei 3 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Evgo-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 9,67 USD, was einem Aufwärtspotential von 318,47 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,31 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der Evgo-Aktie auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Evgo in den sozialen Medien diskutiert. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Evgo festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Evgo-Aktie derzeit im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,31 USD, während der Aktienkurs bei 2,31 USD liegt, was einer Abweichung von -30,21 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -8,7 Prozent, womit die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Evgo somit das Rating "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.