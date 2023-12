Das sollte den Empyrean Energy-Chefs zu denken geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Empyrean Energy beträgt derzeit 73,18, was 708 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 9 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt überbewertet ist. Infolgedessen erhält Empyrean Energy in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Empyrean Energy-Aktie ein Durchschnitt von 0,9 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,637 GBP, was einem Unterschied von -29,22 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls negativ bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine negative Performance hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zum Sektor "Energie" hat die Aktie von Empyrean Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,54 Prozent erzielt, was 14,92 Prozent unter dem Durchschnitt (-15,62 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -15,62 Prozent, und Empyrean Energy liegt aktuell 14,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Empyrean Energy ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass vor allem negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine kritische Bewertung der Empyrean Energy-Aktie sowohl aus fundamentalen als auch technischen und anlegerbezogenen Perspektiven.