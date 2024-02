Coherus BioSciences Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Aktie von Coherus Biosciences hat in den letzten Monaten in Bezug auf ihre Kommunikation im Netz und ihre Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung erhalten. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" geführt hat.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Coherus Biosciences 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rendite der Aktie war im vergangenen Jahr mit -64,88 Prozent ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt ihrer Branche, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analysten haben dem Unternehmen langfristig das Rating "Gut" verliehen, basierend auf einer positiven Entwicklung des aktuellen Kurses von 2,56 USD auf ein mittleres Kursziel von 16,4 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine durchwachsene Bewertung für die Aktie von Coherus Biosciences, wobei die institutionellen Analysten zu einer positiven Einschätzung tendieren.