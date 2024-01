Das sollte den Eastman Kodak-Chefs zu denken geben!

Die Aktie von Eastman Kodak schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Computer & Peripheriegeräte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,45 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 11546,45 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Eastman Kodak-Aktie in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eastman Kodak-Aktie liegt bei 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 54,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Eastman Kodak.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie von Eastman Kodak eingestellt waren. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung als "Schlecht" wider.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung der Aktie von Eastman Kodak aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz im Netz, des Relative Strength Index und der Anlegerstimmung.