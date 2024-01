Das sollte den Eastman Kodak-Chefs zu denken geben!

In den letzten vier Wochen konnte bei Eastman Kodak eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Ebenso wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Eastman Kodak daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Eastman Kodak-Aktie bei 4,29 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,61 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 3,8 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt wird Eastman Kodak auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Eastman Kodak als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 73,08, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 52,22 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Eastman Kodak als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 3,06 insgesamt 93 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der 46,08 beträgt. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.