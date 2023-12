Das sollte den E Commercial Management-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die E-star Commercial Management-Aktie zeigt eine überkaufte Situation an, da er bei 75 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Anleger-Stimmung für E-star Commercial Management wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die charttechnische Entwicklung der Aktie zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der E-star Commercial Management-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen deutlichen Abwärtstrend. Der Wert beträgt aktuell 1,45 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,12 HKD liegt, was einer Abweichung von -22,76 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 1,24 HKD eine Abweichung von -9,68 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf kurz- und langfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf E-star Commercial Management wird als mittel eingestuft, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral".