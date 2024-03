Das sollte den EGing Photovoltaic-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Eging Photovoltaic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,88 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -23,51 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -28,37 Prozent für Eging Photovoltaic führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -14,03 Prozent im letzten Jahr, wobei Eging Photovoltaic 37,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -22,7 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Eging Photovoltaic-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,64 CNH mit dem aktuellen Kurs (4,36 CNH) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung, da der letzte Schlusskurs (4,66 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-6,44 Prozent). Somit erhält die Eging Photovoltaic-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Eging Photovoltaic veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, wobei es zu sieben Signalen kam (6 Schlecht, 1 Gut). Auf dieser Ebene ergibt sich daher insgesamt ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Eging Photovoltaic liegt bei einem Niveau von 82,5, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 44,76 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.