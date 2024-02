Das sollte den DocMorris-Chefs zu denken geben!

Die Docmorris-Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Des Weiteren verzeichnete das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,93 Prozent, was einer Underperformance von -90,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus dem Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln bedeutet. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite von Docmorris um 87,12 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch positive Signale, da der aktuelle Aktienkurs von 90,2 EUR sowohl +64,93 Prozent über dem GD200 (54,69 EUR) als auch +14,96 Prozent über dem GD50 (78,46 EUR) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist die Docmorris-Aktie mit einem Wert von 86,45 als überkauft einzustufen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 33, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Docmorris-Aktie, wobei die Dividendenpolitik und die Performance zu einer negativen Bewertung führen, während die technische Analyse gemischte Signale sendet.